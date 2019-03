Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic nu va putea supune inca o data la vot in parlament acordul privitor la Brexit fara a-i aduce modificari substantiale, a anuntat luni presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, potrivit AFP. Premierul britanic Theresa May isi anuntase intentia de a supune unui nou vot al deputatilor,…

- Premierul britanic, Theresa May, va supune joi deputatilor din parlamentul de la Londra o motiune propunand organizarea pana la 20 martie a unui nou vot asupra acordului de divort pe care ea l-a incheiat cu...

- Negocierile cu Uniunea Europeana pentru obținerea unor modificari la acordul de Brexit sunt acum blocate, iar premierul Theresa May nici nu are vreun plan de a merge luni la Bruxelles, a declarat o sursa din guvernul britanic pentru Reuters. Sursa a spus ca discuțiile nu avanseaza…

- Premierul britanic Theresa May va continua sa incerce sa modifice acordul de Brexit negociat cu UE pentru a se asigura ca Marea Britanie parasește Blocul comunitar pe 29 martie, a declarat un purtator de cuvant al Guvernului de la Londra, dupa o infrangere simbolica suferita de May in Parlament,…

- Premierul britanic Theresa May i-a informat marti pe principalii ministri din cabinetul sau ca parlamentul de la Londra nu va vota saptamana aceasta asupra unei versiuni revizuite a acordului pentru Brexit, transmite Reuters. Biroul prim-ministrului a explicat ca May are nevoie de mai mult timp pentru…

- Premierul britanic Theresa May trebuie sa asigure modificarea acordului de Brexit incheiat cu Uniunea Europeana astfel incat acesta sa contina garantii cu caracter juridic obligatoriu in ce priveste "plasa de siguranta" pentru frontiera nord-irlandeza, a declarat marti purtatorul de cuvant pentru…

- Premierul britanic Theresa May va avea o discuție telefonica cu miniștrii Cabinetului sau, duminica, cu o zi înainte de a merge din nou în Parlament pentru a-și anunța noua abordare pentru Brexit, afirma o sursa guvernamentala, citata de Reuters.Theresa May va avea o teleconferința duminica…

- Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, a declarat joi ca este o sansa ca Parlamentul britanic sa voteze in favoarea acordului de Brexit in luna ianuarie, argumentand ca nu exista suficienta sustinere pentru un al doilea referendum, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Premierul…