- Premierul britanic Theresa May si cancelarul german Angela Merkel au cazut de acord marti ca Marea Britanie trebuie sa plece cu un acord de retragere din Uniunea Europeana, a anuntat Downing Street, intr-un comunicat citat de dpa. Surse ale agentiei au mentionat ca Merkel considera posibila o amanare…

- May si Merkel au discutat la Berlin timp de o ora si jumatate despre solicitarea Marii Britanii de a amana Brexitul pana la 30 iunie, cu optiunea scurtarii acestui termen in cazul in care sefa guvernului de la Londra reuseste sa convinga parlamentul britanic sa aprobe intre timp acordul de Brexit…

- "Exista motive intemeiate pentru a purta discutii, in conditiile in care Marea Britanie si cei 27 de membri ai Uniunii Europene (UE) se afla intr-o situatie dificila, arzatoare", a subliniat purtatorul de cuvant al Cancelariei federale germane, Steffen Seibert, anuntand etapa germana a vizitei. "Cei…

- Marea Britanie nu va parasi Uniunea Europeana la 29 martie, anunta Theresa May. ”Aceasta amanare este o sursa de regrete personale”, a declarat miercuri seara, la resedinta sa de la Downing Street sefa Guvernului conservator de la Londra.”Sper ca parlamentarii sa gaseasca un mijloc de aprobare…

- Un oficial din cadrul presedintiei lui Emmanuel Macron a declarat, joi, ca Franța nu sustine o scurta amanare a Brexitului dincolo de data de 29 martie si considera ca Regatului Unit i-ar reveni sarcina de a incerca sa redeschida negocierea acordul de retragere din UE respins de doua ori de catre parlamentul…

- Ar fi lipsit de responsabilitate pentru Uniunea Europeana (UE) sa refuze redeschiderea negocierilor asupra acordului de separare cu Marea Britanie, a declarat ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, intr-un interviu dat publicitatii duminica, informeaza Reuters. Premierul britanic…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca renunța la taxa, in valoare de 65 de lire sterline, pe care milioane de cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene trebuiau sa o plateasca pentru a avea in continuare drept de ședere in Marea Britanie, dupa Brexit. De asemenea, șefa Guvernului de la…

- "Nu va merge la Davos. Se va concentra asupra problemelor de aici", a declarat oficialul britanic pentru jurnalisti, in timp ce premierul May este angajat in discutii pentru a incerca sa scoata din impas dosarul privind Brexitul.Alti oficiali ai guvernului de la Londra vor reprezenta Marea…