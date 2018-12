Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic va vota daca aproba sau nu acordul dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, pe tema Brexit, pana la data de 21 ianuarie, a informat marti purtatorul de cuvant al premierului Theresa May. Votul pe tema Brexit ar fi trebuit sa aiba loc pe 11 decembrie, insa premierul…

- Deputatii britanici vor supune la vot acordul de Brexit incheiat de guvernul Theresei May cu Uniunea Europeana inainte de 21 ianuarie 2019, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului britanic, a doua zi dupa amanarea acestui vot, relateaza AFP si Reuters. Purtatorul de cuvant a subliniat ca…

- Parlamentul de la Londra se va pronunta pe 11 decembrie asupra acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, a anuntat luni premierul Theresa May in fata deputatilor britanici,…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a prezentat scuze luni, in Camera Comunelor a parlamentului de la Londra, pentru afirmatia ca lucratorii imigranti din Uniunea Europeana care vin in Marea Britanie nu vor mai putea 'sa sara peste rand' dupa Brexit, transmite Reuters preluata de Agerpres. …

- Negocierile asupra Brexit-ului se afla 'intr-un moment crucial', a declarat joi premierul britanic Theresa May in Camera Comunelor (camera inferioara a parlamentului de la Londra), inainte cu trei zile de summitul extraordinar de la Bruxelles unde ar urma sa fie parafat 'acordul de divort'…

- Emoțiile pentru Theresa May continua și in aceasta saptamana, premierul britanic riscand un vot de blam pe fondul dezbaterilor din Camera Comunelor cu privire la acordul asupra ieșirii din UE.

- Parlamentarii conservatori au depus numarul necesar de scrisori necesare pentru initierea motiunii de demitere a prim-ministrului britanic Theresa May, conform unei surse citata de BrexitCentral si Reuters.

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat joi pe deputatii britanici ca au de ales intre proiectul de acord de "divort" incheiat cu Uniunea Europeana, retragerea din UE fara niciun acord si "niciun fel de Brexit", relateaza Reuters, dpa si AFP. "Alegerea este clara: putem alege sa plecam fara niciun…