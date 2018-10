Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da intaietate lucratorilor calificati eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni, transmite AFP.

'Cand vom parasi Uniunea Europeana, vom institui un sistem de imigratie care pune capat, o data pentru totdeauna, liberei circulatii' a cetatenilor europeni in Regatul Unit, a declarat May intr-un comunicat in care precizeaza ca acesta va fi un sistem 'bazat pe competentele lucratorilor, si nu pe originea lor'. 'Acest nou…