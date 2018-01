Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a respins joi ideea de a plati accesul pe pietele europene dupa Brexit, informeaza AFP.May, insotita de ministrul de finante Philip Hammond, a primit la resedinta sa din Downing Street 10 mai multi reprezentanti ai sectorului bancar, printre care membri ai conducerii…

- Premierul britanic Theresa May a respins joi ideea de a plati accesul pe pietele europene dupa Brexit, informeaza AFP. May, însotita de ministrul de finante Philip Hammond, a primit la resedinta sa din Downing Street 10 mai multi reprezentanti ai sectorului bancar, printre care membri ai conducerii…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, nu dorește sa convoace un al doilea referendum referitor la apartenența Regatului Unit la Uniunea Europeana, a transmis joi purtatorul de cuvant al șefei guvernului de la Londra, datorita amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Comisia Europeana vrea ca perioada de tranzitie post-Brexit sa se incheie pe 31 decembrie 2020, se arata in recomandarile catre statele membre Uniunii Europene. Premierul britanic Theresa May propusese o perioada de maximum doi ani, adica pana pe 29 martie 2021. "Dispozitiile tranzitorii ar…

- Comisia Europeana (CE) propune ca perioada de tranzitie post-Brexit de dupa plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), pe 29 martie 2019, sa se incheie pe 31 decembrie 2020, potrivit recomandarilor catre statele membre UE, publicate miercuri, relateaza AFP conform News.ro . ”Dispozitiile tranzitorii…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles ca este mulțumit de Acordul privind Brexitul și ca in urma primei faze a negocierilor cu Marea Britanie a fost rezolvata problema romanilor din Regatul Unit, transmite Agerpres. „Eu cred ca se va ajunge la un acord. (…) Este un document foarte…

- „Aici trebuie sa vorbeasca la fel cum o face si in Londra”, a declarat Roth la Bruxelles, conform presei din Germania. El a adaugat ca s-a simtit „un pic socat” de modul diferit in care Guvernul britanic comunica la Bruxelles, fata de comunicarea din plan intern. Roth se referea cel mai probabil la…

- "Aici trebuie sa vorbeasca la fel cum o face si in Londra", a declarat Roth la Bruxelles, conform presei din Germania.El a adaugat ca s-a simtit "un pic socat" de modul diferit in care Guvernul britanic comunica la Bruxelles, fata de comunicarea din plan intern.Roth se referea…

- Tensiunile între Londra si Bruxelles iau din nou amploare dupa ce, vineri, cele doua parti la un acord privind avansarea negocierilor pentru Brexit. Marea Britanie nu va plati factura de 45 de miliarde de euro în absenta unui acord comercial cu UE, a anuntat ministrul britanic…

- Incheierea unui compromis cu privire la Brexit a trezit ”un nou sentiment de optimism” in vederea continuarii negocierilor catre un acord comercial intre Londra si Bruxelles, apreciaza premierul britanic Theresa May, relateaza AFP, scrie news.ro.”Bineinteles, nimic nu este incheiat atat timp…

- Ține doar de tinerii romani sa schimbe lucrurile in neregula pe care tot ei le observa. Este mesajul ambasadorului britanic in Romania, Paul Brummell, care se declara optimist in privința țarii noastre, tocmai datorita tinerilor. Intr-un interviu acordat ziarului Libertatea, diplomatul a mai aratat…

- Acordul anuntat vineri cu privire la Brexit ii permite Marii Britanii sa "treaca la urmatoarea etapa de umilire", a apreciat Nigel Farage, fost lider al formatiunii eurosceptice britanice UKIP (Partidul Independentei), transmite dpa, conform agerpres.ro. "Un acord la Bruxelles este o veste…

- Valoarea ”facturii Brexitului” pe care o are de achitat Londra la Bruxelles este estimata undeva intre 40 si 45 de miliarde de euro, a declarat vineri un purtator de cuvant al Downing Street pentru AFP, conform News.ro . Liderii celor doua tabere au anuntat vineri dimineata incheierea unui acord de…

- Agenția de presa Reuters prezinta principalele prevederi ale celor mai importante trei domenii ale acordului dintre Marea Britanie și UE: Drepturile cetațenilor Acestea se refera la cetațenii britanici, inclusiv soții și copii, care traiesc intr-un stat al UE și la alți cetațeni din…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, care conduce negocierile pentru Brexit in numele celor 27 de state ale Uniunii, a apreciat vineri ca au fost inregistrate "progrese…

- O intelegere elaborata minutios intre Londra si Bruxelles a fost deraiata in ultimul moment luni seara, dupa ce Unionistii din Irlanda de Nord au respins propunerile premierului Theresa May de a mentine provincia aliniata la Uniunea Europeana dupa Brexit.

- O intelegere elaborata minutios intre Londra si Bruxelles a fost deraiata in ultimul moment luni seara, dupa ce Unionistii din Irlanda de Nord au respins propunerile premierului Theresa May de a mentine provincia aliniata la Uniunea Europeana dupa Brexit.

- Intr-o conferința de presa comuna, cei doi oficiali s-au declarat increzatori in legatura cu un final 'pozitiv' al primei etape a negocierilor privind ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, chiar daca luni nu s-a putut ajunge la un acord, așa cum se spera. Raman diferențe de opinie asupra…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au reusit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP si dpa.Intr-o conferinta…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana nu au ajuns inca la un acord privind pachetul inițial de masuri privind Brexit-ul, a indicat luni coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, dupa o intalnire cu negociatorul UE pentru Brexit, Michael Barnier, relateaza agenția Reuters.…

- Parlamentul European a avertizat miercuri, într-o scrisoare adresata negociatorului-sef al UE Michel Barnier, ca 'sunt necesare progrese suplimentare' pentru a putea avansa în negocierile privind Brexit-ul si a atras atentia ca discutiile chiar au 'regresat' asupra chestiunii…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat, miercuri, ca negocierile dintre cele doua tabere continua si ca spera sa ajunga la un acord final cu Marea Britanie in legatura cu retragerea acesteia din Blocul comunitar, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.…

- Marea Britanie nu va oferi o soluție pentru problema frontierei irlandeze dupa Brexit pana cand Uniunea Europeana nu va veni cu o soluție in ceea ce privește relația comerciala dintre cele doua parți, a declarat ministrul britanic pentru comerț extern, Liam Fox, scrie Euractiv. Fox a declarat, pentru…

- "Reiterez poziția prim-ministrului, exprimata de multe ori, conform careia Regatul Unit iși va onora angajamentele asumate in perioada apartenenței noastre la UE", a declarat presei purtatorul de cuvant. "Niciun stat membru al UE nu va trebui sa plateasca mai mult și nu va primi mai puțin…

- Negociatorul sef UE al Brexitului Michel Barnier a anuntat luni ca Uniunea Europeana este pregatita sa ofere Londrei ”cel mai ambtios” acord comercial dupa Brexit, cu conditia ca Regatul Unit sa respecte conditiile de divort, relateaza AFP, conform news.ro.”Daca reusim sa negociem o retragere…

- Negociatorul sef UE al Brexitului Michel Barnier a anuntat luni ca Uniunea Europeana este pregatita sa ofere Londrei ”cel mai ambitios” acord comercial dupa Brexit, cu conditia ca Regatul Unit sa respecte conditiile de divort, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Dacă reuşim…

- Marea Britanie isi va inainta propunerile pentru rezolvarea obligatiilor sale financiare fata de Uniunea Europeana pana la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finante Philip Hammond, potrivit Reuters. Liderii UE i-au transmis vineri premierului britanic Theresa…

- Marea Britanie își va înainta propunerile pentru rezolvarea obligațiilor sale financiare fața de Uniunea Europeana pâna la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finanțe Philip Hammond, potrivit Reuters, via Agerpres. Liderii UE i-au transmis vineri…

- Marea Britanie iși va inainta propunerile pentru rezolvarea obligațiilor sale financiare fața de Uniunea Europeana pana la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finanțe Philip Hammond, potrivit Reuters. Liderii UE i-au transmis vineri premierului britanic Theresa…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, o va intreba pe sefa guvernului britanic, Theresa May, intr-o intalnire pe care cei doi lideri o vor avea vineri, cum va indeplini conditiile Uniunii Europene inainte de summitul de la mijlocul lunii decembrie pentru lansarea negocierilor comerciale…

- Marea Britanie a stabilit oficial data si ora la care va parasi oficial Uniunea Europeana, printr-un amendament la legea Brexit care urmeaza a fi dezbatuta saptamâna viitoare. Divortul de UE va avea loc la ora 23.00 pe data de 29 martie 2019, iar premierul Theresa May a avertizat ca…

- "Am ascultat membri ai publicului și ai parlamentului și am facut aceasta modificare pentru a elimina orice confuzie sau preocupare privind sensul 'zilei ieșirii' (din UE)", a declarat ministrul pentru Brexit, David Davis. "Acest pas important demonstreaza abordarea noastra pragmatica a acestei legislații…

- Afirmatia guvernului britanic potrivit careia o intelegere de Brexit privind drepturile cetatenilor este "foarte aproape" este una falsa, iar oferta Londrei privind un sistem simplificat pentru cetatenii europeni este inadecvata, a avertizat joi Parlamentul European, relateaza site-ul The Guardian.…

- Guvernul de la Londra a anuntat miercuri ca negocierile cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) vor fi reluate la 9 noiembrie, nu la 8 noiembrie asa cum declarase initial...

- Guvernul de la Londra a anuntat miercuri ca negocierile cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) vor fi reluate la 9 noiembrie, nu la 8 noiembrie asa cum declarase initial...

- Michel Barnier, negociatorul sef UE al Brexitului, evoca o posibila perioada de tranzitie pana la sfarsitul lui 2020, in vederea mentinerii in starea actuala a relatiilor intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP. ”In acest stadiu nu am un mandat sa negociez asupra acestui punct (o…

- Premierul britanic Theresa May a cerut joi liderilor celorlalte 27 state membre ale Uniunii Europene sa continue negocierile pentru Brexit, desi acestia vor decide probabil, vineri, sa nu aprobe inceperea in paralel a tratativelor pentru relatiile dintre Londra si Bruxelles dupa retragerea Regatului…

- In urma unei intruniri la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre UE au dat unda verde pentru pregatirea discutiilor cu Londra in privinta relatiilor comerciale post-Brexit.In acelasi timp, Donald Tusk a subliniat ca trecerea in faza a doua a Brexit va fi efectuata abia dupa rezolvarea…

- Premierul britanic Theresa May a cerut joi liderilor celorlalte 27 state membre ale Uniunii Europene sa continue negocierile pentru Brexit, deși aceștia vor decide probabil, vineri, sa nu aprobe inceperea in paralel a tratativelor pentru relațiile dintre Londra și Bruxelles dupa

- O poziție clara a liderilor europeni in privința deblocarii negocierilor ar ajuta-o pe Theresa May sa faca fața criticilor din țara sa. Ea s-a referit la "contextul politic dificil" cu care se va confrunta daca revine de la Bruxelles fara niciun rezultat. "Ar trebui sa fim optimiști și ambițioși…

- Premierul britanic Theresa May a cerut joi liderilor celorlalte 27 state membre ale Uniunii Europene sa continue negocierile pentru Brexit, deși aceștia vor decide probabil, vineri, sa nu aprobe inceperea in paralel a tratativelor pentru relațiile dintre Londra și Bruxelles dupa retragerea Regatului…

- Theresa May este optimista in ceea ce privește incheierea unui acord intre Londra și Bruxelles pentru drepturile cetațenilor UE in urma Brexit. Premierul britanic a afirmat ca acest acord „nu este departe”, intr-o scrisoare publicata inainte de inceperea Consiliului European de la Bruxelles, unde ieșirea…

- Intr-o scrisoare deschisa difuzata miercuri seara, premierul britanic Theresa May se declara optimista vizavi de un acord cu privire la drepturile europenilor care traiesc in Regatul Unit. Theresa May a publicat aceasta scrisoare in contextul in care participa joi la un summit european la Bruxelles,…

- Premierul britanic Theresa May se intalneste luni cu presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, cu cateva zile inaintea summitului european consacrat Brexitului, a declarat o sursa din anturajul lui May pentru AFP, potrivit News.ro. Ministrul britanic însărcinat cu Brexitul…

- Premierul britanic Theresa May se intalneste luni cu presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, cu cateva zile inaintea summitului european consacrat Brexitului, a declarat o sursa din anturajul lui May pentru AFP, scrie news.ro.Ministrul britanic insarcinat cu Brexitul David…

- Premierul britanic Theresa May se intalneste luni cu presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, cu cateva zile inaintea summitului european consacrat Brexitului, a declarat o sursa din anturajul lui May pentru AFP, potrivit News.ro. Ministrul britanic însărcinat cu Brexitul…

- Theresa May, premierul Marii Britanii, se intalneste, luni, cu presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker. Intalnirea intre cei doi are loc cu cateva zile inaintea summitului european consacrat Brexitului, potrivit unor surse citate de AFP. Ministrul britanic insarcinat cu Brexitul David…

- Daca Marea Britanie nu poate garanta cetatenilor europeni ca viata lor nu se va schimba si ca vor putea trai si lucra în Regat si dupa Brexit ca înainte, atunci acesti oameni ar trebui sa vina ss se angajeze în Danemarca. Acest mesaj a fost transmis de Confederatia Industriilor…

- Premierul britanic, Theresa May, ajunge astazi la Bruxelles pentru intalniri cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Se incearca astfel deblocarea negocierilor pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…