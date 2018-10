Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca tara sa pregateste o noua oferta pentru Uniunea Europeana in vederea depasirii impasului in care se afla negocierile privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, transmit Reuters si Press Association. ''Vom prezenta acele…

- 'Intepatura' cancelarului - asa cum o califica AFP - intervine dupa ce premierul britanic Theresa May a considerat 'inacceptabila' respingerea propunerilor sale de catre liderii UE la summitul informal de la Salzburg si a vorbit despre 'impasul' in care se afla negocierile. 'Avem intre sase si opt…

- Premierul britanic Theresa May va prezenta "in scurt timp" europenilor o noua propunere privind frontiera irlandeza, unul dintre ultimele obstacole in contextul negocierilor cu UE in dosarul Brexit, relateaza AFP.

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat ca propunerea guvernului de la Londra asupra frontierei post-Brexit dintre provincia Irlanda de Nord a Marii Britanii si Republica Irlanda, tara membra a Uniunii Europene (UE), este singura credibila, informeaza marti editia online a cotidianului…

Premierul conservator britanic, Theresa May, amenintata cu o fronda in cadrul propriului partid legata de Brexit, s-a declarat duminica "agasata" de speculatiile privind viitorul sau politic, relateaza AFP preluat de agerpres.

- Un esec - care ar conduce la o rupere brutala a puntilor comerciale cu UE la sfarsitul lui martie 2019 - va avea „un impact profund asupra relatiilor dintre Marea Britanie si tarile din UE, timp de o generatie”, a apreciat el intr-o vizita la Viena. „Riscul unui divort furtunos este real, ceea ce…

- Negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier a dat asigurari ca Regatul Unit a promis noi ”propuneri concrete” in vederea depasirii divergentelor pe tema problemei frontierei irlandeze, la finalul unei noi runde de negocieri la Bruxelles, relateaza AFP. Francezul a respins joi o propunere a Londrei…