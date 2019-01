Stiri pe aceeasi tema

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist (de opozitie), a negat vehement, miercuri dupa-amiaza, acuzatiile ca ar fi numit-o "femeie proasta" pe Theresa May, premierul Marii Britanii, informeaza postul BBC News si agentia Reuters, potrivit mediafax.citește și: LOVITURA de GRAȚIE, data de…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat duminica pe deputati ca respingerea acordului cu privire la Brexit in cursul votului istoric prevazut sa aiba loc marti in parlament ar conduce la "riscul foarte real" al mentinerii Regatului Unit in Uniunea Europeana, informeaza AFP. Deputatii…

- Premierul britanic, Theresa May, i-a avertizat pe parlamentarii „rebeli” din guvernul sau aflat la guvernare ca risca sa piarda puterea in fata opozitiei laburiste, conduse de Jeremy Corbyn, si sa ramana in UE, daca nu ii sustin acordul pentru Brexit.

- Premierul britanic Theresa May a pierdut marti un vot crucial care le-ar putea permite parlamentarilor sa amendeze acordul de Brexit, relateaza dpa. Principala camera a Parlamentului, Camera Comunelor, a adoptat cu 321 de voturi pentru si 299 impotriva un amendament procedural propus de…

- Premierul britanic Theresa May l-a provocat pe liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, la o dezbatere televizata in direct, la o ora de varf, cu privire la Brexit, cu cateva zile inaintea unui vot decisiv in parlament si in cadrul eforturilor de a castiga sprijin pentru acordul convenit cu Uniunea…

- Liderul Partidului Laburist britanic, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, a descris luni, in fata parlamentului britanic, acordul de divort cu Uniunea Europeana drept un 'act de automutilare nationala', relateaza AFP preluata de Agerpres. 'Este un act de automutilare nationala…

- Negocierile asupra Brexit-ului se afla 'intr-un moment crucial', a declarat joi premierul britanic Theresa May in Camera Comunelor (camera inferioara a parlamentului de la Londra), inainte cu trei zile de summitul extraordinar de la Bruxelles unde ar urma sa fie parafat 'acordul de divort'…