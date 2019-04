Brexit. Theresa May propune o nouă amânare Lansand un apel la unitate nationala, ea a intins mana liderului laburistilor, Jeremy Corbyn, pe care intentioneaza sa-l intalneasca pentru a iesi din impasul din Parlament. Premierul doreste sa caute impreuna cu acesta o formula susceptibila de a fi supusa saptamana viitoare Uniunii Europene, potrivit Reuters si AFP.



"Vom avea nevoie de o noua extindere a Articolului 50 (a Tratatului de la Lisabona, a carui activare a declansat procedura de iesire din UE in 29 martie 2017, de fapt o noua amanare a datei plecarii), care sa fie cat mai scurta posibil" pentru a evita o iesire fara acord,…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

