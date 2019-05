Stiri pe aceeasi tema

Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca guvernul sau va include in proiectul de lege pentru retragerea din Uniunea Europeana cerinta ca parlamentarii sa voteze asupra organizarii unui nou referendum pe tema Brexit, transmite Reuters.

- Premierul britanic a anuntat marti o serie de compromisuri - inclusiv posibilitatea unui al doilea referendum si ramanerea intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana (UE) -, cu scopul de a incerca sa obtina o sustinere a planului sau cu privire la Brexit a majoritatii deputatilor, relateaza…

- Responsabilul britanic, care a facut aceste declaratii in marja discutiilor despre Brexit purtate cu opozitia laburista, a mentionat ca atmosfera acestor convorbiri este "productiva", dar nu poate da o data exacta pentru un nou vot in parlament cu privire la acord, acesta depinzand de evolutia discutiilor.Parlamentul…

- Premierul britanic Theresa May ar putea cere parlamentului de la Londra sa voteze a patra oara asupra acordului de retragere din Uniunea Europeana, potrivit unor informatii preluate de AFP de la BBC. Parlamentarii urmeaza sa dezbata luni diferite scenarii pentru Brexit, dupa ce miercurea trecuta…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca Marea Britanie nu va ieși din UE fara un acord daca Parlamentul de la Londra nu aproba acest scenariu, informeaza agenția de știri The Associated Press, potrivit mediafax. "In afara cazului in care Camera (Comunelor) este de acord, (un Brexit) fara…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca doreste ca Regatul Unit sa iasa din Uniunea Europeana cu un acord si prin urmare va vota in seara aceasta in parlament impotriva unui ''no-deal'' (Brexit fara acord), transmite agentia Reuters. Dupa ce marti au respins…

- Formațiunea britanica de opoziție, Partidul Laburist, ar trebui sa susțina ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana, in cazul in care va fi organizat un al doilea referendum privind Brexit, a declarat Keir Starmer, purtatorul de cuvant al formatiunii de centru-stanga, relateaza Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana nu trebuie sa esueze si ca guvernul trebuie sa se concentreze pe realizarea Brexit-ului, relateaza duminica Reuters.