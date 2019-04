Brexit: Theresa May, plan. Ce le va spune liderilor UE

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May le va spune liderilor UE ca solicita o amanare pentru a continua discutiile cu principala formatiune de opozitie, Partidul Laburist, pentru a obtine aprobarea in parlament a acordului ei de Brexit, a declarat marti purtatorul ei de cuvant, citat de Reuters. Theresa May…

- "Exista motive intemeiate pentru a purta discutii, in conditiile in care Marea Britanie si cei 27 de membri ai Uniunii Europene (UE) se afla intr-o situatie dificila, arzatoare", a subliniat purtatorul de cuvant al Cancelariei federale germane, Steffen Seibert, anuntand etapa germana a vizitei. "Cei…

- Premierul Irlandei, Leo Varadkar, va avea saptamana viitoare intrevederi cu presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel, in conditiile in care apropierea Brexitului starneste ingrijorare in legatura cu frontiera irlandeza, informeaza vineri dpa.Partid nord-irlandez…

- Un oficial din cadrul presedintiei lui Emmanuel Macron a declarat, joi, ca Franța nu sustine o scurta amanare a Brexitului dincolo de data de 29 martie si considera ca Regatului Unit i-ar reveni sarcina de a incerca sa redeschida negocierea acordul de retragere din UE respins de doua ori de catre parlamentul…

- Camera Comunelor a adoptat joi seara - cu 412 la 202 voturi - o motiune prin care Guvernul cere amanarea Brexitului dupa 29 martie, relateaza BBC News. Orice amanare a Brexitului trebuie insa aprobata si de liderii europeni, care se reunesc pe 21-22 martie la Consiliul European. Anterior, Parlamentul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au inchis miercuri usa oricarei renegocieri a acordului privind Brexitul si au dat de inteles ca vor accepta o amanare a iesirii Regatului Unit din UE dupa data de 29 martie doar daca aceasta se justifica printr-o ''noua perspectiva'',…

- Pana la 15 ministri britanici din guvernul Theresei May ar putea vota impotriva parasirii Uniunii Europene la 29 martie de catre Marea Britanie in eventualitatea in care nu se va ajunge la un acord de Brexit agreat de parlament, relateaza miercuri Bloomberg, citand surse familiarizate cu aceasta chestiune,…

- Comisia Europeana anunta ca acordul privind Brexitul nu poate fi redeschis și nici renegociat, aceasta fiind poziția celor 27 de state care raman in UE. Decizia lovește puternic in Marea Britanie, pentru ca Theresa May a obținut o amanare in Parlament tocmai pentru ca a incercat o renegociere a acordului.Citește…