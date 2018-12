Stiri pe aceeasi tema

- La Londra a inceput miercuri seara votul de neincredere fata de premierul Theresa May, initiat in cadrul Partidului Conservator de catre deputati membri ai acestei formatiuni ostili acordului privind Brexitul...

- Premierul britanic Theresa May a primit miercuri asigurari de sustinere din partea a cel putin 185 de parlamentari conservatori, numar suficient pentru a-i garanta ca va castiga votul de neincredere din cadrul propriului partid care se va desfasura in cursul serii, relateaza agentia Reuters, in urma…

- Liderul grupului parlamentar al conservatorilor britanici, Graham Brady, a anuntat miercuri ca exista suficient sprijin pentru a convoca un vot de neincredere in lidera partidului, premierul Theresa May, informeaza Reuters. Votul va avea loc chiar miercuri seara între orele 18:00 şi 20:00…

- Liderul grupului parlamentar al conservatorilor britanici, Graham Brady, a anuntat miercuri ca exista suficient sprijin pentru a convoca un vot de neincredere in lidera partidului, premierul Theresa May, informeaza Reuters. Votul va avea loc chiar miercuri seara intre orele 18:00 si 20:00…

- Jacob Rees-Mogg, cel care conduce o grupare de 80 de eurosceptici in Parlamentul britanic, i-a cerut premierului Theresa May sa demisioneze, scrie Politico.Rees-Mogg a trimis o scrisoare de neincredere privind felul in care Theresa May conduce Partidul Conservator, dupa publicarea, miercuri,…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a cerut marti Partidului Conservator al premierului Theresa May sa sprijine conducerea acesteia, insa sa respinga propunerile ei din planul de la Chequers privind Brexitul, relateaza Reuters. Boris Johnson, care a demisionat in iulie din…

- Premierul britanic Theresa May a cerut duminica Partidului sau Conservator sa fie unit pentru ca guvernul sa obtina un acord bun pentru iesirea din Uniunea Europeana, insistand asupra faptului ca asa-numitul ei plan ''Chequers'' este calea cea buna inainte, relateaza Reuters. "Mesajul…

- Ministrii din guvernul condus de premierul britanic Theresa May sustin pe deplin propunerile acestuia privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce saptamana trecuta liderii celorlalte 27 de state membre ale UE au respins propunerile Londrei cuprinse in 'Planul de la Chequers',…