Brexit. Theresa May obligată să obțină un acord de la UE Parlamentul britanic a adoptat miercuri o propunere pentru premierul britanic, Theresa May, de a exclude complet un Brexit "fara acord", ceea ce primul-ministru afirmase ca este imposibil de facut, transmite Reuters. 321 de parlamentari au votat pentru, iar 278 impotriva amendarii unei motiuni a guvernului privind retragerea din UE fara acord. Anterior, parlamentul introdusese un amendament care inasprise motiunea originala a guvernului. Guvernul a spus ca doreste sa obtina aprobarea pentru o intelegere in vederea parasirii UE, dar in proiectul legislativ pozitia implicita a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

