- Theresa May a luat cuvantul dupa ce parlamentarii au votat, miercuri seara, la o diferența de numai patru voturi, impotriva ieșirii Marii Britanii din UE fara un acord. UK va parasi UE fara o ințelegere daca nu se va gasi o soluție, a spus premierul britanic, remarcand ca responsabilitatea de a afla…

- Sefa guvernului britanic, Theresa May, era acuzata luni ca ''a cumparat'' sprijinul deputatilor pentru acordul sau privind Brexit-ul, dupa lansarea unui fond de 1,6 miliarde de lire sterline (1,87 miliarde de...

- Oficialii din Guvernul britanic au inceput „sa lucreze serios” pentru a menține Marea Britanie in uniunea vamala a Uniunii Europene, ca metoda de salvare a acordului pentru Brexit, au declarat mai multe surse guvernamentale citate de cotidianul The Independent, scrie Mediafax.Mai mulți parlamentari…

- Romanii care traiesc in Marea Britanie, dar și ceilalți cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene nu vor mai fi nevoiți sa plateasca taxa de 65 de lire sterline, pentru a avea, in continuare, drept de ședere, dupa Brexit. Anunțul a fost facut chiar de premierul Theresa May.

- Premierul britanic, Theresa May, urmeaza sa prezinte, luni, in fata deputatilor un nou plan pentru Brexit dupa respingerea masiva, pe 15 ianuarie, de catre Camera Comunelor, a acordului pe care l-a incheiat cu Bruxellesul la sfarsitul lui 2018. }n acela;i timp, guvernul britanic lanseaza luni aplicatia…

- Parlamentul britanic va dezbate si isi va exprima votul asupra planului B privind Brexit-ul al premierului Theresa May la 29 ianuarie, a anuntat joi presedinta Camerei Comunelor, Andrea Leadsom. Acordul initial propus de May, dupa ce a fost convenit cu Uniunea Europeana, a fost respins marti cu o larga…

- Guvernul premierului britanic Theresa May a supravietuit miercuri unei motiuni de cenzura depuse de opozitia laburista, dupa respingerea masiva de catre parlamentari a acordului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat cu Bruxellesul, relateaza Reuters si AFP. Un numar de 325 de parlamentari…

- Sefa executivului britanic Theresa May a avertizat cu privire la ''o incalcare catastrofala si de neiertat a democratiei'' daca parlamentarii tarii sale resping acordul privind Brexit-ul si daca Marea Britanie ramane in Uniunea Europeana, informeaza duminica Press Association preluat de agerpres.Citește…