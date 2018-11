Lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), Arlene Foster, a declarat vineri ca premierul britanic Theresa May ar trebui sa-i ceara Uniunii Europene un acord mai bun de 'divort' privind Brexit-ul, noteaza Reuters. Foster, al carei partid sustine guvernul May in parlamentul de la Londra, a spus ca este fals sa se afirme ca este vorba despre a opta intre acordul propus de Theresa May si niciun acord privind Brexit-ul, intrucat sefa executivului britanic ar trebui sa faca eforturi pentru a obtine un acord mai favorabil pentru Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.