- Premierul britanic Theresa May si-a manifestat luni in fata Camerei Comunelor dorinta de a depasi impasul din dosarul Brexitului printr-un demers care sa urmareasca obtinerea unor concesii din partea Uniunii Europene in ceea ce priveste clauza de ''backstop'' pentru frontiera nord-irlandeza,…

- Ministrul polonez de externe Jacek Czaputowicz a declarat luni ca propune limitarea 'plasei de siguranta' privind Irlanda la cinci ani pentru a debloca procesul legat de Brexit, a relatat un reporter al BBC de la Bruxelles, potrivit Reuters, potrivit agerpres.ro.Citeste si: Schimbari MAJORE…

- Ministrul britanic al comertului international, Liam Fox, a declarat luni ca guvernul din care face parte va cere Uniunii Europene schimbari in modul de ''interpretare'' a mecanismului de ''backstop'' pentru Irlanda de Nord din acordul privind Brexitul deja convenit,…

- Intr-o declaratie adresata parlamentului, Theresa May a mai admis ca in Camera Comunelor nu exista o majoritate care sa sprijine mecanismul de ''backstop'' (plasa de siguranta) pentru Irlanda de Nord prevazut in acordul convenit cu UE. ''Este clar ca, in timp ce exista sustinere pentru multe…

- Amenintarea lansarii unor proceduri speciale constituie un nou obstacol pentru guvernul May inaintea votului parlamentului britanic din 11 decembrie asupra acordului privind retragerea Regatului Unit din UE. Laburistii sustin ca acest vot este atat de important pentru viitorul tarii incat parlamentarii…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Spania nu va sustine proiectul acordului Brexitului incheiat intre Londra si Bruxelles daca nu obtine asigurari ca va putea negocia in mod direct cu Regatul Unit viitorul Gibraltarului, a anuntat luni ministrul spaniol de Externe Josep Borrell, relateaza Reuters.La sosirea sa la Bruxelles,…

- Guvernul britanic si-a dat acordul pentru proiectul de acord asupra Brexitului incheiat marti cu Uniunea Europeana, a anuntat miercuri premierul Theresa May la finalul unei reuniuni de cinci ore a cabinetului sau, transmite AFP, preluata de Agerpres. "Decizia colectivă a cabinetului este că…