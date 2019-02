Stiri pe aceeasi tema

- Pana la 15 ministri britanici din guvernul Theresei May ar putea vota impotriva parasirii Uniunii Europene la 29 martie de catre Marea Britanie in eventualitatea in care nu se va ajunge la un acord de Brexit agreat de parlament, relateaza miercuri Bloomberg, citand surse familiarizate cu aceasta chestiune,…

- Ministerele britanice au negociat în secret un plan pentru întârzierea Brexitului cu opt saptamâni, conform The Telegraph, citat de Reuters. Întârzierea ar amâna Brexit pentru data de 24 mai. În momentul de fața, Marea Britanie trebuie…

- Parlamentarii britanici au votat marti impotriva unei propuneri care viza sa asigure legislativului mai mult control asupra Brexitului deschizand calea pentru ca acesta sa poata lua in considerare alternative la acordul Theresei May cu Uniunea Europeana, relateaza Reuters. Respingerea amendamentului…

- Comisia Europeana anunta ca acordul privind Brexitul nu poate fi redeschis și nici renegociat, aceasta fiind poziția celor 27 de state care raman in UE. Decizia lovește puternic in Marea Britanie, pentru ca Theresa May a obținut o amanare in Parlament tocmai pentru ca a incercat o renegociere a acordului.Citește…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca renunța la taxa, in valoare de 65 de lire sterline, pe care milioane de cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene trebuiau sa o plateasca pentru a avea in continuare drept de ședere in Marea Britanie, dupa Brexit. De asemenea, șefa Guvernului de la…

- Guvernul prim-ministrului britanic Theresa May a suferit o infrangere marti in parlament, cand parlamentarii care se opun iesirii din Uniunea Europeana fara un acord au castigat un vot si au creat un nou obstacol in calea unui Brexit fara un acord, informeaza Reuters.

- Guvernul prim-ministrului britanic Theresa May a suferit o infrangere marti in parlament, cand parlamentarii care se opun iesirii din Uniunea Europeana fara un acord au castigat un vot si au creat un nou obstacol in calea unui Brexit fara un acord, informeaza Reuters. Aceasta infrangere…

- Oficiali europeni si britanici discuta despre o eventuala amanare a datei oficiale a iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), dezvaluie in editia de marti Daily Telegraph, relateaza Reuters.Citește și: Incepe NEBUNIA totala: zile de FOC, cu decizii care ar putea reseta jocul politic/ANALIZA…