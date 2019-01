Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Theresa May ar trebui sa actioneze ca un mediator pentru a depasi impasul din cadrul Parlamentului si pentru a gestiona iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a declarat John Major, fostul prim-ministru britanic, citat de BBC.

- Parlamentul britanic va dezbate si isi va exprima votul asupra planului B privind Brexit-ul al premierului Theresa May la 29 ianuarie, a anuntat joi presedinta Camerei Comunelor, Andrea Leadsom, potrivit Reuters, relateaza Agerpres.Acordul initial propus de May, dupa ce a fost convenit cu…

- Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, a declarat joi ca este o sansa ca Parlamentul britanic sa voteze in favoarea acordului de Brexit in luna ianuarie, argumentand ca nu exista suficienta sustinere pentru un al doilea referendum, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Premierul…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, deoarece probabil Parlamentul nu va aproba acordul negociat de prim-ministrul Theresa May, a declarat vineri Tony Blair, fostul prim-ministru britanic, citat de Reuters, relateaza Mediafax.Fostul…

- Un nou membru al guvernului britanic si-a prezentat demisia, opunandu-se acordului asupra Brexit incheiat de premierul Theresa May cu Uniunea Europeana (UE), inca un semn de fragilitate al premierului Marii Britanii care trebuie sa treaca peste zece zile textul acordului prin parlamentul britanic, informeaza…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat vineri ca Uniunea Europeana nu va renegocia acordul pentru Brexit daca Parlamentul britanic respinge versiunea curenta a acordului privind conditiile iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, relateaza Reuters.

- Guvernul britanic a aprobat, miercuri, dupa o sedinta maraton, acordul pentru Brexit, de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Anuntul a fost facut de catre premierul Theresa May. Ea a declarat ca guvernul a avut „o dezbatere...

- Patru ministri care sustin ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana sunt pe punctul de a demisiona din guvernul condus de Theresa May, scrie ziarul Sunday Times. Se relateaza ca Uniunea Europeana ar fi respins planul lui Theresa May privind un mecanism independent de supraveghere a oricarui acord…