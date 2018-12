Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic ar putea vota astazi o moțiune de cenzura impotriva prim-ministrul țarii, Theresa May, cu privire la sprijinul acordat proiectului de acord Brexit dintre Regatul Unit și Uniunea Europeana.

- Uniunea Europeana si Regatul Unit au progresat catre un acord in vederea Brexitului si ar putea sa stabileasca prevederile divortului pana luni, potrivit agentiei americane Dow Jones, care citeaza diplomati, relateaza Reuters.

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana este o problema grava pentru Scotia, pentru care singura solutie este independenta sa fata de Regatul Unit, a declarat marti premierul scotian Nicola Sturgeon, relateaza Reuters. 'Brexitul este o problema grava pentru Scotia', a spus Nicola Sturgeon…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da intaietate lucratorilor calificati eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni, transmite AFP. "Când vom părăsi…

- Liderii europeni se lanseaza joi, in Austria, in ultima linie dreapta a negocierilor Brexitului, dupa ce si-au pasat cu Londra responsabilitatea ultimelor eforturi reciproce in vederea ”reusitei” divortului lor, relateaza AFP conform News.ro . Cei 27 urmeaza sa-si finalizeze strategia cu privire la…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a indemnat la organizarea unui al doilea referendum asupra Brexitului, atentionand ca Marea Britanie este in pericol de a se separa de Uniunea Europeana (UE) fara sa ajunga la un acord cu aceasta, informeaza duminica dpa. Intr-un articol publicat sambata seara…

- Intr-un interviu difuzat la postul de televiziune BBC, cu sase luni inainte de Brexit, sefa guvernului de la Londra a afirmat ca se concentreaza asupra acordului de iesire din UE, in curs de negociere. "Sunt putin agasata, dar aceasta dezbatere nu are legatura cu viitorul meu, aceasta dezbatere…