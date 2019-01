Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Theresa May lucreaza pentru obtinerea mai multor garantii de la Uniunea Europeana in ceea ce priveste Acordul pentru Brexit inainte ca acesta sa fie dezbatut si votat in Parlamentul britanic, relateaza Reuters.

- Comisia Europeana a reafirmat luni ca liderii Uniunii Europene nu vor renegocia acordul cu Londra privind Brexitul, convenit in luna decembrie cu premierul britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Acordul aflat pe masa este singurul si cel mai bun posibil. Acest acord nu va fi renegociat'', a declarat…

- Premierul britanic Theresa May si ministrii Cabinetului ei vor intensifica marti pregatirile pentru un Brexit fara acord, un deznodamant care pare din ce in ce mai probabil dupa ce acordul la care a ajuns May cu Bruxelles-ul a fost contestat puternic si are sanse mici sa treaca de parlament, scrie…

- Uniunea Europeana ”este pregatita sa studieze daca pot fi oferite noi garantii” britanicilor in problema "backstop"-ului, o ”plasa de siguranta” in problema irlandeza, si, mai general, cu privire la acordul Brexitului, se arata intr-un text in sase puncte, pregatit de Uniunea Europeana, relateaza…

- Marea Britanie risca sa suporte un impact mai puternic asupra economiei decat in perioada crizei financiare globale de acum 10 ani, daca peste patru luni va iesi din Uniunea Europeana in conditii extreme, a avertizat miercuri Banca Angliei, transmite Reuters, preluata de News.ro. La câteva ore…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Parlamentul britanic va respinge planul premierului Theresa May privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, astfel ca alegatorilor ar trebui sa li se ofere un nou referendum (referitor la apartenenta tarii la blocul comunitar), a declarat luni fostul ministru al educatiei britanic Justine…