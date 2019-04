Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi a fost trimisa o scrisoare care, din punctul meu de vedere, nu raspunde solicitarii' Uniunii Europene de a avea mai multe precizari despre ce vor britanicii, a afirmat seful guvernului olandez, in conferinta sa de presa saptamanala. Intr-o scrisoare trimisa vineri presedintelui Consiliului…

- Lansand un apel la unitate nationala, ea a intins mana liderului laburistilor, Jeremy Corbyn, pe care intentioneaza sa-l intalneasca pentru a iesi din impasul din Parlament. Premierul doreste sa caute impreuna cu acesta o formula susceptibila de a fi supusa saptamana viitoare Uniunii Europene.…

- Marea Britanie nu va parasi Uniunea Europeana la 29 martie, anunta Theresa May. ”Aceasta amanare este o sursa de regrete personale”, a declarat miercuri seara, la resedinta sa de la Downing Street sefa Guvernului conservator de la Londra.”Sper ca parlamentarii sa gaseasca un mijloc de aprobare…

- ''Am avut deja o motiune de cenzura. Se pare ca guvernul isi va prezenta din nou propunerile in parlament in saptamana care vine. Presupun ca va fi infrant din nou, intregul proces pe care il conduce este contracronometru. Cred ca in acel moment o motiune de cenzura ar fi potrivita. Si atunci va…

- Șansele unui Brexit cu acord au scazut considerabil, insa Londra si Bruxellesul par sa se apropie de un compromis juridic pe care Theresa May spera sa-l supuna aprobarii Parlamentului britanic, declara surse diplomatice pentru AFP. Premierul britanic caută să obţină modificări…

- Ar fi lipsit de responsabilitate pentru Uniunea Europeana (UE) sa refuze redeschiderea negocierilor asupra acordului de separare cu Marea Britanie, a declarat ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, intr-un interviu dat publicitatii duminica, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Premierul…

- Ar fi lipsit de responsabilitate pentru Uniunea Europeana (UE) sa refuze redeschiderea negocierilor asupra acordului de separare cu Marea Britanie, a declarat ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, intr-un interviu dat publicitatii duminica, informeaza Reuters. Premierul britanic…

- Chiar daca data efectiva a Brexitului, stabilita în prezent pentru 29 martie 2019, va fi extinsa, Regatul Unit tot va trebui sa participe la alegerile europarlamentare, în caz contrar alegatorii britanici ar putea pretinde ca nu li s-a respectat dreptul la vot, a declarat sâmbata o…