Stiri pe aceeasi tema

- BREXIT 2019. Ea spera sa obtina in schimb ralierea unui numar suficient de parlamentari conservatori la acordul sau de retragere din UE, respins masiv de deputati la 15 ianuarie, iar apoi la 12 martie, dar pe care ea l-ar putea sustine inca o data pentru a fi votat joi in Camera Comunelor, conform…

- Premierul britanic Theresa May ar urma sa anunte miercuri, in cursul unei reuniuni cu alesii Partidului Conservator, o data la care ea s-ar angaja sa-si paraseasca functia de la conducerea guvernului, a relatat marti publicatia The Sun, citata de presa internationala, informeaza Agerpres.Ea…

- Premierul britanic Theresa May ar urma sa anunte miercuri, in cursul unei reuniuni cu alesii Partidului Conservator, o data la care ea s-ar angaja sa-si paraseasca functia de la conducerea guvernului, a relatat marti publicatia The Sun, citata de presa internationala. Ea spera sa obtina in schimb ralierea…

- Premierul britanic Theresa May ar urma sa anunte miercuri, in cursul unei reuniuni cu alesii Partidului Conservator, o data la care ea s-ar angaja sa-si paraseasca functia de la conducerea guvernului, a relatat marti publicatia The Sun, citata de presa internationala. Ea speră să obţină…

- Luni seara, Camera Comunelor a votat un amendament ce permite organizarea acestor voturi care nu vor avea forta juridica, dar pot pune presiune pe premierul Theresa May sa urmeze o anumita cale in acest proces.O lunga amanare a BrexituluiIndiferent daca deputatii vor reusi sa…

- Doua noi date - 22 mai și 12 aprilie 2019 - pentru a decide Cu opt zile inainte de termenul inițial, Consiliul European propune Marii Britanii doua noi date - 22 mai și 12 aprilie 2019 - pentru a decide in legatura cu Brexit-ul. Aceasta este principala concluzie a reuniunii liderilor europeni, care…

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a apreciat marti, dupa respingerea acordului Brexitului în Parlamentul britanic, ca ”riscul unui Brexit fara acord a crescut” si a îndemnat Regatul Unit sa-si clarifice intentiile cât mai rapid posibil.…

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o înfrângere în legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, să reprogrameze…