- Premierul britanic Theresa May a estimat luni ca data iesirii tarii sale din Uniunea Europeana, prevazuta pentru 29 martie acest an, nu ar trebui sa fie amanata, fara insa a exclude complet aceasta posibilitate in fata deputatilor britanici care se vor pronunta marti asupra 'acordului de divort'…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca va avea o intalnire bilaterala cu premierul britanic, Theresa May, pentru a o incuraja in ceea ce privește situația Brexitului. Președintele a menționat ca, deși Uniunea Europeana vrea un acord, acesta nu poate fi renegociat, potrivit Mediafax.…

- Premierul britanic Theresa May si ministrii din cabinetul sau au convenit luni sa continue pregatirile pentru eventualitatea ca iesirea tarii din Uniunea Europeana sa se faca fara un acord cu blocul comunitar, a declarat purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, transmite Reuters.Dupa…

- Premierul britanic Theresa May considera ca poate obtine aprobarea parlamentului pentru acordul negociat cu Uniunea Europeana privind termenii retragerii tarii sale din blocul comunitar si isi va concentra eforturile pe convingerea membrilor Partidului sau conservator despre avantajele acordului, a…

- Premierul britanic Theresa May apreciaza ca urmatoarea saptamana este ”critica” pentru viitorul Regatului Unit, in perspectiva Brexitului, relateaza Reuters, conform news.ro.”Aceste urmatoare sapte zile vor fi critice, ele privesc viitorul tarii noastre”, a declarat duminica Theresa May pentru…

- Premierul britanic Theresa May incearca miercuri sa-si convinga ministrii sa-si depaseasca disensiunile cu privire la Brexit si sa aprobe un proiect de acord incheiat marti de catre negociatorii europeni si britanici, relateaza AFP, informeaza News.ro.Aprobarea Guvernului este necesara in…

- Premierul britanic Theresa May a confirmat joi ca Uniunea Europeana si Marea Britanue studiaza posibilitatea extinderii cu 'cateva luni' a perioadei de tranzitie post-Brexit, pentru a evita aparitia unei frontiere dure intre Irlanda si Irlanda de Nord, transmite presa internaționala. În…

- Uniunea Europeana a cerut ”propuneri concrete” si ”creative” Londrei, pentru a ”iesi din impasul” negocierii Brexitului, inaintea summitului intre liderii europeni si cu mai putin de sase luni inainte de divort, relateaza AFP, informeaza News.ro. ”Premierul (britanic Theresa May) este nerabdator…