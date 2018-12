Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Londra incepe marti dezbaterile cu privire la acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat la 25 noiembrie de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, noteaza luni www.vox.com. Guvernul condus de Theresa May…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a dat o lovitura neasteptata sefei Executivului de la Londra, Theresa May. Seful Casei Albe a criticat acordul „divortului“ dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana exact in momentul in care premierul britanic face eforturi sustinute pentru a-si convinge…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May. "Nu…

- Premierul britanic Theresa May a sosit sambata dupa-amiaza la Bruxelles, unde a fost primita de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in ajunul unui summit european extraordinar pentru parafarea acordului privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar si a declaratiei…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a afirmat joi, într-o conferinta de presa în Downing Street, ca proiectul de acord privind Brexit-ul convenit cu Uniunea Europeana este "cel mai bun" posibil pentru Regatul Unit, iar ea

- Premierul britanic Theresa May și Uniunea Europeana pun in scena un acord de Brexit care va condamna Regatul Unit la statutul de colonie, a declarat marți fostul ministru de externe de la Londra, Boris Johnson, potrivit Reuters.

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da intaietate lucratorilor calificati eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni, transmite AFP. "Când vom părăsi…

- Intr un discurs asemuit de mulți cu un ultimatum, Theresa May, premierul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a cerut mai mult respect pentru țara sa din partea Uniunii Europene. Dar ce inseamna acest respect și ce așteapta in mod precis premierul britanic de la Uniune? Doamna May…