Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, May a asigurat ca Regatul Unit nu va iesi din UE daca acordul in acest sens nu intruneste sprijinul politic al tuturor partidelor parlamentare."Recunosc forta autentica si sincera a sentimentului din intreaga Camera (a Comunelor - n. red.) privind aceasta chestiune importanta.…

- McDonnell a spus ca va astepta sa vada detaliile ofertei prezentate de premierul Theresa May, dar ca ceea ce s-a relatat pana in prezent referitor la noul document ce va fi prezentat in parlament ''nu inspira incredere''. Detaliile documentului vor fi prezentate de premierul May marti dupa-amiaza…

- Ministrul britanic al trezoreriei, Lizz Truss afirma ca acordul prezentat de premierul Theresa May cu privire la Brexit este cea mai buna optiune pentru iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, in pofida...

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat urmarește permanent evoluțiile legate de procesul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeana - Brexit, cu scopul de a pregati mediul de afaceri pentru orice posibil scenariu care s-ar putea concretiza…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri urmareste permanent evolutiile legate de procesul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, cu scopul de a pregati mediul de afaceri pentru orice posibil scenariu care s-ar putea concretiza in perioada urmatoare, se…

- Opozitia laburista britanica va forta supunerea la vot a unei motiuni de cenzura in cazul in care premierul Theresa May pierde din nou in parlament votul asupra acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, a anuntat duminica liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, potrivit Reuters.…

- Deputații britanici au respins marți pentru a doua oara acordul privind Brexitul, în ciuda ultimelor modificari obținute cu o zi în urma de Theresa May, aruncând Marea Britanie în necunoscut în ceea ce privește viitorul sau, cu 17 zile înaintea datei prevazute pentru…

- Fondul urmeaza sa permita ''stimularea activitatii economice'' in zonele care ''nu au avut parte de beneficiile cresterii economice la fel ca regiunile mai prospere ale tarii'', a precizat guvernul. ''Peste tot in tara, votul populatiei in favoarea Brexit-ului este expresia unei dorinte de schimbare'',…