Brexit. Theresa May: Cel mai grav lucru pe care l-am putea face e... Sefa guvernului de la Londra incearca sa obtina modificari la pachetul de masuri privind Brexit-ul inainte de un alt vot in parlament. In cazul in care nu va reusi, dna May va trebui sa decida daca va amana Brexit-ul sau risca sa puna in pericol cea de-a cincea mare economie a lumii prin iesirea din blocul comunitar fara un acord pe 29 martie. „Concentrarea noastra pe realizarea Brexit-ului trebuie sa fie absoluta”, a declarat May unor militanti ai Partidului Conservator sambata, potrivit BBC. „Nu trebuie sa facem, si nu vom face, sa esueze ceea ce este cel mai mare exercitiu democratic… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

