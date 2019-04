Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va trebui sa solicite din nou amanarea iesirii din Uniunea Europeana, a declarat marti seara premierul Theresa May, exprimand disponibilitatea de a colabora cu opozitia pentru depasirea impasului intern privind Brexit."Retragerea din UE cu un acord este cea mai buna solutie,…

- Premierul Theresa May a anuntat miercuri ca a solicitat formal amanarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana pana pe 30 iunie, prin prelungirea negocierilor in virtutea Articolului 30 al Tratatului comunitar, informeaza Sky News, , conform Mediafax.Theresa May a sustinut la Londra…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist (de opozitie), a propus marti seara convocarea alegerilor parlamentare anticipate sau negocieri politice pentru ajungerea la un acord care sa primeasca votul Camerei Comunelor."Premierul Theresa May este in criza de timp. Poate ca ar trebui sa organizam…

- Theresa May a declarat marti in Camera Comunelor ca a inregistrat "progrese bune" in discutiile cu liderii UE din statiunea egipteana Sharm el-Sheikh. "Stiu ca unii membri ai Camerei Comunelor sunt preocupati ca timpul se scurge, ca exista o stare de incertitudine pentru companii", a afirmat Theresa…

- Marea Britanie ar urma sa iasa din Uniunea Europeana pe 29 martie, dar Guvernul Theresa May spera sa obtina concesii suplimentare din partea Bruxellesului pentru a putea evita producerea unui Brexit fara acord. Partidul Laburist, aflat in opozitie, va cere convocarea unui nou referendum privind…

- Ministrul de finante, Philip Hammond, ministrul pentru mediul de afaceri, Greg Clark, si ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay, urmeaza sa aiba o conferinta la telefon cu oameni de afaceri la ora 21.00 GMT dupa votul parlamentarilor din Marea Britanie asupra acordului privind Brexit-ul, au declarat…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, principala formatiune de opozitie, a declarat joi ca alegerile legislative anticipate reprezinta solutia pentru deblocarea situatiei privind Brexit-ul, relateaza AFP si Reuters. Deputatii britanici se vor pronunta marti asupra acordului…

- Liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn a acuzat-o luni pe sefa guvernului britanic Theresa May ca incearca sa ''santajeze'' parlamentarii pentru a-i sustine acordul incheiat cu Bruxellesul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza dpa. Jeremy Corbyn…