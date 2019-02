Brexit. Theresa May anunţă progrese în discuţiile cu Bruxellesul "Am avut o reuniune constructiva cu presedintele Juncker in aceasta seara", a declarat Theresa May, indicand ca a solicitat "sa se aduca schimbari juridice obligatorii backstop-ului", aceasta controversata masura menita sa evite revenirea la o frontiera fizica in Irlanda dupa 29 martie, data Brexit-ului. "Am facut progrese", a subliniat premierul britanic, dupa o noua vizita in capitala Belgiei cu speranta de a obtine "schimbari obligatorii" in acordul de divort incheiat cu UE, dar respins de parlamentul de la Londra. Declaratie comuna cu presedintele executivului european Declaratie comuna cuexecutivului european



