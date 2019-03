Brexit. Teresa May: "Azi e ziua. Să terminăm acest lucru"

Theresa May se va confrunta azi cu Commonelsurile in sperața ei de a caștiga "ultima șansa" de vot pentru divorțul de Uniunea Europeana. Doamna May, care iși pierde vocea dupa discuțiile de noaptea trecuta la Strasbourg, a declarat: "O atenție deosebita a fost acordata schimbarilor legale - dar daca acest vot nu va trece, Brexit ar putea fi pierdut".

Partidul DUP din Irlanda de Nord, ai carui 10 deputați sprijina guvernul Theresa May, se va confrunta cu grupul influent de aproximativ 100 de tori condus de Jacob Rees-Mogg care s-ar putea opune divorțului. Aceasta lovitura ar fi cu adevarat…