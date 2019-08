Stiri pe aceeasi tema

- O reprezentanta a Comisiei Europene a declarat, luni, ca UE se așteapta ca Marea Britanie sa-si onoreze, chiar si in cazul unui Brexit fara acord, toate obligatiile sale financiare asumate in timpul apartenentei sale la blocul comunitar. ''Toate angajamentele care au fost asumate de cele 28 de state…

- ''Indiferent ce forma ia, nu vom permite ca Brexitul sa poata periclita Acordul din Vinerea Mare, inclusiv frontiera omogena dintre Republica Irlanda si (provincia) Irlanda de Nord'', a mentionat democrata Pelosi intr-o declaratie.In acordul negociat de fostul premier Theresa May cu Uniunea…

- Premierul britanic Boris Johnson nu are intentia de a renegocia acordul de retragere din Uniunea Europeana, iar scenariul sau central de lucru este un Brexit fara acord, au declarat diplomati europeni, citati marti de cotidianul The Guardian. ''A fost evident ca Regatul Unit nu are un alt…

- Theresa May a demisionat, dar posibilii sai succesori se confrunta cu aceeași situație lasata de ea. Intrebarea pe care și-o pun cetațenii britanici este daca aceștia vor gasi in cele din urma o soluție pentru ieșirea din actuala criza. La finele acestei luni, Regatul Unit va avea un nou prim-ministru,…

- ''Intotdeauna depinde de Regatul Unit sa revoce articolul 50 (al Tratatului de la Lisabona) sau sa caute o prelungire in vederea organizarii unui al doilea referendum, daca britanicii decid sa aiba unul. Un Brexit fara acord va fi mereu o alegere britanica'', a spus Varadkar in fata presei. In…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, favorit pentru a-i succeda premierului Theresa May si sustinator fervent al unui Brexit dur, a afirmat marti ca ar fi ciudat pentru Uniunea Europeana daca ar impune tarife asupra produselor britanice exportate spre blocul comunitar dupa Brexit, transmite…

- Fostul ministrul de externe britanic Boris Johnson, favorit pentru a-i succeda premierului Theresa May si sustinator fervent al unui Brexit dur, a afirmat marti ca ar fi ciudat pentru Uniunea Europeana daca ar impune tarife asupra produselor britanice exportate spre blocul comunitar dupa Brexit,…

- Intrebat de tabloidul britanic The Sun despre cei 12 pretendenti la postul Theresei May, Donald Trump a raspuns ca 'Boris ar face o treaba foarte buna'. 'Cred ca ar fi excelent', a insistat el, cu putin timp inainte de a incepe luni prima sa vizita de stat in Marea Britanie, in cadrul careia urmeaza…