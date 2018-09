Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, ar putea convoca alegeri legislative anticipate in contextul crizei Brexit, afirma surse guvernamentale, desi zvonurile au fost infirmate oficial de Downing Street, iar Partidul Laburist (de opozitie) ar putea cere un nou referendum privind apartenenta la UE.

- Marea Britanie nu ar trebui sa acorde tratament preferential cetatenilor din Uniunea Europeana in cadrul sistemului sau de imigratie post-Brexit, se arata intr-un raport realizat la cererea guvernului britanic, relateaza marti Reuters, preluata de Agerpres. Comitetul Consultativ pentru Migraţie…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a indemnat la organizarea unui al doilea referendum asupra Brexitului, atentionand ca Marea Britanie este in pericol de a se separa de Uniunea Europeana (UE) fara sa ajunga la un acord cu aceasta.

- Daca negocierile asupra Brexitului nu se vor incheia cu un acord, jumatate dintre britanici cred ca decizia finala privind iesirea tarii din Uniunea Europeana ar trebui luata de cetateni printr-un referendum, potrivit unui sondaj realizat in randul a peste 10.000 de persoane si publicat vineri, relateaza…

- Fostul premier britanic Sir John Major a declarat ca un al doilea referendum legat de ieșirea Marii Britanii din UE este “justificat moral”, in condițiile in care sondajele arata ca cei care vor ramanerea țarii in blocul comunitar este mai mare decat al celor care sunt de acord cu un Brexit…