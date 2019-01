Stiri pe aceeasi tema

- Peste 250 de companii au initiat negocieri pentru transferarea sediilor din Marea Britanie in Olanda, din cauza Brexit, a anuntat miercuri seara Guvernul olandez, conform site-ului cotidianului britanic The Independent.

- Guvernul britanic lanseaza luni aplicatia mobila cu ajutorul careia cetatenii europeni stabiliti in Regatul Unit pot solicita resedinta permanenta dupa Brexit, reaminteste AFP. In Regatul Unit...

- Britanicii reprezinta 1% din populatia acestui mic stat cu numai 600.000 de locuitori, unde locurile de munca din functiile publice si din invatamant sunt rezervate cetatenilor din UE."Ne pregatim pentru ca britanicii din Luxemburg care lucreaza aici sa nu-si piarda locurile de munca",…

- De ultima ora! HAOS Marea Britanie ar putea opri procesul privind Brexit in mod unilateral Guvernul britanic poate pune capat procesului privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in mod unilateral, a declarat marți avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul…

- Marea Britanie va publica o ''declaratie de pozitie motivata'' cu privire la recomandarile juridice referitoare la acordul premierului Theresa May asupra Brexit-ului, asa cum s-a promis, a anuntat luni purtatorul...

- Un numar de 25 de banci sunt "in discutii avansate" cu Banca Centrala Europeana pentru a-si mentine prezenta in UE dupa ce Marea Britanie va iesi din blocul comunitar, a declarat luni Daniele Nouy, presedintele Mecanismului Unic de Supraveghere (SSM), infiintat sub tutela BCE. Instituţiile…

- Guvernul britanic se afla intr-o 'stare de negare' in privinta cresterii ratei de saracie si nu a examinat impactul potential al Brexit-ului asupra familiilor sarace, a atras atentia vineri Philip Alston, raportorul special al ONU privind saracia extrema si drepturile omului, transmite dpa.…

- Un proiect de acord cu privire la Brexit a fost incheiat de negociatorii britanici si europeni si urmeaza sa fie examinat miercuri in Consiliul de ministri de la Londra, a anuntat marti guvernul britanic intr-un comunicat, citat de AFP.'Cabinetul se va reuni maine (miercuri) la 14:00 (ora…