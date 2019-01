Stiri pe aceeasi tema

- Peste 250 de companii au initiat negocieri pentru transferarea sediilor din Marea Britanie in Olanda, din cauza Brexit, a anuntat miercuri seara Guvernul olandez, conform cotidianului britanic The Independent, citeaza Mediafax.

- Parlamentul din Marea Britanie a respins marti seara acordul propus de premierul Theresa May privind Brexit-ul, relateaza agentiile internationale de presa.„Trebuie sa stabilim daca Guvernul mai are increderea Parlamentului” – a declarat Theresa May, dupa rezultatul votului. Au fost 202 de voturi „pentru”…

- Vanzarile de autoturisme noi in Marea Britanie au inregistrat anul trecut un recul de 6,8%, cea mai puternica scadere anuala inregistrata dupa criza financiara din 2009, din cauza incertitudinilor cu privire la Brexit si a reducerii cererii pentru autoturismele cu motor diesel, a anuntat luni Asociatia…

- Sistemul de imigratie al Regatului Unit post-Brexit nu va impune plafoane numerice, in schimb va da prioritate lucratorilor inalt calificati si va pune capat tratamentului special pentru cetatenii din statele UE. Guvernul de la Londra a publicat, miercuri, ''cartea albă'' cu viitoarea politică…

- Guvernul britanic isi prezinta miercuri "cartea alba" cu privire la sistemul de imigratie pe care intentioneaza sa-l aplice dupa Brexit, cu 100 de zile inainte de "divortul" de Uniunea Europeana care continua sa starneasca preocupare, inclusiv in mediul economic, relateaza AFP si Reuters preluate…

- Guvernul britanic a aprobat, miercuri, dupa o sedinta maraton, acordul pentru Brexit, de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avut joi o reactie pesimista in legatura cu acordul cu Brexit, iar...