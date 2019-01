Stiri pe aceeasi tema

- Sansele sa aiba loc un al doilea referendum pe tema Brexitului sunt, in prezent, mai mari de 50%, a declarat joi fostul premier laburist britanic Tony Blair, relateaza Reuters.Fostul premier laburist apreciaza ca o a doua consultare populara ar fi mijlocul ”clasarii” dosarului Brexitului,…

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat miercuri ca tentativele unor parlamentari de a se folosi de procedurile puterii legislative pentru amanarea momentului Brexit nu rezolva problema de fond a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Ceea…

- Premierul britanic Theresa May va avea o discuție telefonica cu miniștrii Cabinetului sau, duminica, cu o zi înainte de a merge din nou în Parlament pentru a-și anunța noua abordare pentru Brexit, afirma o sursa guvernamentala, citata de Reuters.Theresa May va avea o teleconferința duminica…

- Parlamentul britanic a respins marti, cu doar 73 de zile inaintea Brexitului, singurul plan in vederea unei iesiri ordonate din Uniunea Europeana (UE). Parlamentul a respins acordul Brexitului cu un vot coplesitor, aruncand Regatul Unit intr-o criza, cu doar zece saptamani inainte ca tara…

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit, cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta a iesirii din Uniunea Europeana, relateaza agentiile…

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o înfrângere în legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, să reprogrameze…

- Premierul britanic Theresa May continua miercuri sa depuna eforturi - intr-o vizita in Scotia si intr-o sesiune de interpelari in Parlamentul britanic - de a convinge ca acordul Brexitului incheiat cu UE este legitim, in contextul in care documentul este tinta unor critici multiple in Regatul Unit,…

- Parlamentul de la Londra se va pronunta pe 11 decembrie asupra acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, a anuntat luni premierul Theresa May in fata deputatilor britanici,…