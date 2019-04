Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane care se opun intarzierii ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana protesteaza vineri in centrul Londrei, in timp ce Camera Comunelor a respins pentru a treia oara acordul Brexit negociat de premierul Theresa May, relateaza Reuters.In ziua in care Marea Britanie urma sa…

- Desi liderii europeni au cerut pana la finele acestei saptamani un vot favorabil privind acest acord, in caz contrar ei neacceptand o prelungire a datei efective a Brexitului dincolo de 12 aprilie, premierul Theresa May a insistat ca va cere un nou vot al Camerei Comunelor numai daca va considera…

- Premierul britanic nu are nicio intenție de a revoca Articolul 50, privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, în pofida unei petiții care a fost semnata de 1,6 milioane de persoane, a declarat joi un purtator de cuvânt, relateaza Mediafax citând The Guardian. Întrebat…

- Camera Comunelor a adoptat joi seara - cu 412 la 202 voturi - o motiune prin care Guvernul cere amanarea Brexitului dupa 29 martie, relateaza BBC News. Orice amanare a Brexitului trebuie insa aprobata si de liderii europeni, care se reunesc pe 21-22 martie la Consiliul European. Anterior, Parlamentul…

- Deputații britanici au respins marți pentru a doua oara acordul privind Brexitul, în ciuda ultimelor modificari obținute cu o zi în urma de Theresa May, aruncând Marea Britanie în necunoscut în ceea ce privește viitorul sau, cu 17 zile înaintea datei prevazute pentru…

- Regatul Unit nu poate ramane in Uniunea Vamala dupa iesirea sa din Uniunea Europeana (UE), pentru ca prioritatea sa va fi sa incheie acorduri de liber-schimb cu tari terte, a declarat presedintele Partidului Conservator al Theresei May Brandon Lewis, relateaza Reuters potrivit news.roBrandon…

- Premierul britanic Theresa May inca mai poate sa obtina adoptarea un plan in vederea iesirii din Uniunea Europeana (UE) - si anume facand concesii Partidului Laburist, a apreciat miercuri John McDonnell, insarcinat cu Finantele in cadrul formatiunii, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Acordul…

- Parlamentarii britanici pregatesc o motiune pentru a amana procesul legat de Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona privind iesirea din Uniunea Europeana, le-au transmis unii ministri oamenilor de afaceri intr-o conferinta telefonica, potrivit unei surse care a participat la discutie, relateaza Reuters.…