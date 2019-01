Amanarea datei de 29 martie pentru iesirea planuita a Marii Britanii din Uniunea Europeana ar avea sens doar daca Londra ar anunta planuri cu ce trebuie facut dupa ce parlamentarii britanici au respins proiectul de acord privind Brexit-ul, a declarat joi, la un post de radio, eurodeputatul german conservator Manfred Weber, care candideaza pentru sefia Comisiei Europene la alegerile europene din luna mai, relateaza Reuters. "Intrebarile actuale sunt doar amanate daca mai castigi timp. Am facut acest lucru prea des in ultimele luni si in ultimii ani", a afirmat Weber la postul de radio Deutschlandfunk.…