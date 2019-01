Stiri pe aceeasi tema

- Spania a anuntat vineri pregatirea unui acord cu Marea Britanie care le permite cetatenilor fiecareia dintre cele doua tari care locuiesc in cealalta sa continue sa voteze in cadrul alegerilor locale, in ipoteza unui Brexit dur, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis…

- Austria va face o exceptie si va permite dubla cetatenie in cazul cetatenilor sai care traiesc in Marea Britanie, in perspectiva Brexit-ului, a indicat marti ministrul de externe Karin Kneissel, lasand deschisa intrebarea daca Viena va lua o decizie similara si pentru britanicii din Austria, transmite…

- Olanda le va oferi britanicilor care locuiesc in aceasta tara un termen de 15 luni pentru a inainta o cerere pentru drept de rezidenta dupa Brexit, in cazul in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara acord, a anuntat ministrul olandez al afacerilor externe, Stef Blok, informeaza marti…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana (UE) se afla pe punctul de a incheia un acord pentru Brexit, care s-ar putea realiza in urmatoarele 24 - 48 de ore, a declarat adjunctul prim-ministrului britanic Theresa May, David Lidington, pentru BBC Radio, informeaza agenția de presa Reuters preluata de mediafax.…

- OCetatenii britanici care traiesc deja in Norvegia si cetatenii norvegieni care locuiesc in Marea Britanie isi vor pastra dreptul de rezidenta chiar si in situatia unui Brexit fara un acord cu Uniunea Europeana, au declarat marti prim-ministrii celor doua tari, transmite Reuters. ''Prim-ministrul…

- Prim-ministrul britanic Theresa May și premierul norvegian, Erna Solberg, au decis marți sa semneze un acord privind dreptul de rezidența al cetațenilor norvegieni și britanici dupa Brexit, chiar daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.…

- Biroul National de Audit (NAO), organizatia care monitorizeaza cheltuielile guvernului din Marea Britanie, a informat ca este imposibila construirea la timp a infrastructurii necesare unui Brexit fara acord, scrie Politico.„Fara infrastructura necesara, HRRC (departamentul guvernamental care…

- In timp ce Marea Britanie și UE declara ca doresc sa ajunga la un acord, se fac pregatiri pentru situatia in care nu se va incheia un acord pana la momentul cand Regatul Unit va iesi din UE pe 29 martie 2019.