Brexit: Shailesh Vara, demisie din Guvernul Theresa May

Stiri pe aceeasi tema

- ''Daca totul decurge bine, va exista un summit extraordinar pentru finalizarea si oficializarea acordului privind Brexit-ul. El va avea loc duminica 25 noiembrie, la ora locala 09:30'' (08:30 GMT), a afirmat Tusk, intr-o declaratie facuta la Bruxelles. Anuntul survine dupa ce negociatorul-sef…

- "Daca totul decurge bine, va exista un summit extraordinar pentru finalizarea si oficializarea acordului privind Brexit-ul. El va avea loc duminica 25 noiembrie, la ora locala 09:30", a afirmat Donald Tusk, intr-o declaratie facuta la Bruxelles. Anuntul survine dupa ce negociatorul-sef al…

- Comisia Europeana a confirmat, miercuri seara, ca Marea Britanie si Uniunea Europeana au ajuns la un acord "decisiv" pe tema Brexit. "Negociatorii Comisiei Europene si Marii Britanii au ajuns la un acord asupra conditiilor Articolului 50 al Tratatului UE. Toate aspectele acordului Brexit au…

- Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney considera ca un compromis privind asa-numita 'plasa de siguranta' (backstop) pentru mentinerea deschisa a frontierei irlandeze dupa Brexit este posibil, dar trebuie sa fie solid din punct de vedere juridic, transmite Reuters. ''Marea Britanie doreste sa aiba…

- Reuniti pe Whitehall, artera londoneza care trece prin cartierul in care se afla sediile ministerelor, protestatarii au inmanat, la sediul guvernului, o scrisoare adresata premierului Theresa May, cerandu-i sa ''respecte promisiunile politice care le-au fost facute, indiferent de rezultatul discutiilor''…

- Sansele ca negocierile privind Brexit-ul sa se finalizeze cu un acord sunt afectate 'extrem de nefavorabil' de scena politica din Marea Britanie, ce ramane divizata cu numai cinci luni inainte de iesirea acesteia din Uniunea Europeana, a afirmat miercuri premierul irlandez Leo Varadkar, potrivit…

- ''Pentru noi este vorba despre indeplinirea unor angajamente. Nu cautam sa obtinem nimic nou in aceasta privinta, pur si simplu asteptam ca angajamentele facute in decembrie anul trecut si, in special, in martie acest an sa fie respectate. Cred ca suntem nemultumiti, dar inca destul de calmi in legatura…

- Marea Britanie considera ca o iesire ordonata din Uniunea Europeana inca este cel mai probabil scenariu, dar subliniaza ca un acord cu Bruxelles-ul ar trebui incheiat cel mai tarziu in luna noiembrie, transmite Reuters, preluata de Agerpres. David Lidington, şeful de cabinet al premierului britanic…