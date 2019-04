Brexit: Șeful diplomației franceze forțează nota şi cere să ia sfârșit tribulațiile în jurul plecării Regatului Unit din Uniunea Europeană Prezent la reuniunea miniștrilor de Externe ai țarilor G7, ale carei lucrari au avut loc in Franța – țara care in prezent asigura președinția acestui grup de țari dezvoltate – șeful diplomației franceze, Jean-Yves Le Drian, a declarat ca britanicii trebuie sa indice «foarte rapid» cum au de gand sa iasa din actuala criza. «Este timpul ca actuala situație sa ia sfarșit», a spus Le Drian la o conferința de presa organizata duminica, la finele reuniunii șefilor diplomatiilor din țarile G7. «Nu se mai poate trai in perpetuarea Brexitului… La un moment dat trebuie sa fie o ieșire», a avertizat Le Drian.… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

