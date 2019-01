Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene analizeaza posibilitatea amanarii pana in anul 2020 a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Germania si Franta au exprimat disponibilitatea de a prelungi negocierile, dupa ce Camera Comunelor a respins Acordul Brexit, conform The Times.Oficialii…

- Printre cei adunați in Camera Comunelor, marți și miercuri, pentru a vota acordul pentru Brexit și moțiunea de cenzura impotriva Theresei May, se afla și Tulip Siddiq, un parlamentar laburist care ar fi trebuit sa fie in spital și sa nasca in ziua in care a fost programat votul, scrie BBC News. In imaginile…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, miercuri, ca este „înca timp pentru negocieri” pentru un acord asupra Brexit, în funcție de propunerile pe care le va face premierul britanic, Theresa May. „Regret mult ca acordul a fost respins de Camera comunelor.…

- Camera Comunelor a respins, marti seara, proiectul de Acord Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu liderii Uniunii Europene, amplicand criza politica. In favoarea Acordului privind iesirea Marii Britanii din UE (Brexit) au votat 202 membri ai Camerei Comunelor, iar 432 s-au pronuntat impotriva,…

- Parlamentul de la Londra urmeaza sa se pronunțe, marți seara, asupra acordului de „divorț” convenit cu Uniunea Europeana de catre premierul britanic Theresa May, un vot istoric ce ar uma însa sa marcheze o respingere usturatoare a documentului, agravând incertitudinea cu privire…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…

- Situatia generata de planul Marii Britanii privind iesirea din Uniunea Europeana ramane incerta, in contextul in care Acordul pe tema Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul risca sa fie respins in Camera Comunelor.

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times. Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii…