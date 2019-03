Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, membru al Partidului Laburist (de opozitie), a cerut Guvernului Theresa May sa organizeze un nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, potrivit Mediafax. "Salut votul de respingere a Acordului Brexit propus de Guvern, un acord prost.…

- Numeroase state din cadrul Uniunii Europene sunt dispuse sa aprobe o amânare scurta a iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, afirma presedintele Sloveniei, Borut Pahor, cerând însa Guvernului Theresa May sa ofere "claritate", potrivit Mediafax."Nu este clar…

- UE va examina in mod favorabil o solicitare a Guvernului britanic de amanare a Brexitului, a declarat un oficial european de rang inalt, dupa ce Theresa May a anuntat marti, intr-un discurs pe care l-a sustinut in Camera Comunelor, ca lasa Parlamentului optiunea de a amana Brexitul, relateaza Reuters.…

- Theresa May a declarat marti in Camera Comunelor ca a inregistrat "progrese bune" in discutiile cu liderii UE din statiunea egipteana Sharm el-Sheikh. "Stiu ca unii membri ai Camerei Comunelor sunt preocupati ca timpul se scurge, ca exista o stare de incertitudine pentru companii", a afirmat Theresa…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, un politician laburist, s-a declarat "profund dezamagit" ca Guvernul Theresa May nu a fost demis de Camera Comunelor si cere organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana."Sunt profund dezamagit ca deputatii conservatori…

- Majoritatea investitorilor considera ca riscul unui ”no-deal” (fara acord cu UE) este destul de mic, considera Christopher Dembik, director analiza macro la Saxo Bank, conform unui comunicat de presa."Așa cum era de așteptat, aventura kafkiana a Brexitului continua. Premierul…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit marti cu membrii cabinetului sau pentru a analiza posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sa paraseasca UE fara un acord de retragere, pe fondul unei opozitii puternice in Parlament, transmite dpa. Totodată, ministrul britanic…

- Majoritatea membrilor Partidului Conservator isi mentin increderea in premierul Marii Britanii, Theresa May, arata rezultatele votului desfasurat miercuri seara. Premierul a primit 200 de voturi pentru si 117 impotriva și ramane liderul conservatorilor și șef al guvernului, dar votul nu este unul de…