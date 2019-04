Stiri pe aceeasi tema

- 'Noi, ca Uniune Europeana, am stabilit termene foarte clare si nu exista niciun motiv sa prelungim suplimentar aceste termene', a declarat Kurz pentru publicatia germana Straubinger Tagblatt, reitereandu-si pozitia exprimata anterior.'Cu exceptia cazului in care situatia se schimba in Marea…

- Comisia Europeana a incheiat pregatirile pentru situatia 'din ce in ce mai probabila' a unui Brexit fara acord, la 12 aprilie, a anuntat luni Bruxellesul intr-un comunicat. Acest anunţ survine într-o săptămână crucială pentru prim-ministrul britanic Theresa…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, va cere formal Uniunii Europene marti sau miercuri amanarea Brexit, a anuntat un purtator de cuvant al Downing Street, potrivit Mediafax. Theresa May ii va trimite marti ori miercuri o scrisoare oficiala presedintelui Consiliului European, ...

- Premierul britanic, Theresa May, va supune joi deputatilor din parlamentul de la Londra o motiune propunand organizarea pana la 20 martie a unui nou vot asupra acordului de divort pe care ea l-a incheiat cu Uniunea Europeana, a anuntat guvernul britanic. Acest acord, încheiat la sfârşitul…

- Theresa May a declarant ca va vorbi la telefon cu liderii Uniunii Europene pentru a redeschide negocierile pentru acordul de Brexit, inainte de ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar pe 29 martie. "Camera Comunelor nu a lasat semne de intrebare despre ceea ce nu vrea (Theresa May se refera la ieșirea…