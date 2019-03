Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic se pregateste sa respinga orice solicitare din partea prim-ministrului scotian, Nicola Sturgeon, legata de organizarea unui al doilea referendum de independenta, informeaza BBC. Potrivit unor surse apropiate Cabinetului, Executivul condus de conservatoarea Theresa May face pregătirile…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a avertizat luni Londra ca a ramas ''extrem de putin'' timp pentru a definitiva un ''acord de divort'' inainte ca Regatul Unit sa paraseasca blocul comunitar, la 29 martie, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citeste si ALERTA…

- Negociatorii britanici si europeni in dosarul Brexitului 'intra in impas' in incercarea de a evita un scenariu in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a estimat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat de Reuters preluata…

- Aceste declaratii ale lui Barnier, la postul public german de radio DLF, spulbera speranta unora de la Londra ca Guvernul britanic sa obtina o ratificare a tratatului Brexitului prin stabilirea unei limite in timp a aplicarii clauzei "backstop"-ului.”Trebuie sa mentinem credibilitatea acestei…

- ''Juncker a revenit in aceasta dupa-amiaza la Bruxelles pentru a gestiona situatia dupa votul din Camera Comunelor. Este important ca el sa fie pregatit la Bruxelles in orele urmatoare'', a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas.Juncker urma sa participe…

- Sistemul de imigratie al Regatului Unit post-Brexit nu va impune plafoane numerice, in schimb va da prioritate lucratorilor inalt calificati si va pune capat tratamentului special pentru cetatenii din statele UE. Guvernul de la Londra a publicat, miercuri, ''cartea albă'' cu viitoarea politică…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale. In urma unui referendum din Marea Britanie care a oferit…

- Guvernul britanic a publicat miercuri, fortat de parlament, avizul juridic complet intocmit asupra acordului privind Brexitul incheiat cu UE, aviz care avertizeaza ca Regatul Unit risca sa ramana captiv in negocieri fara sfarsit cu blocul comunitar daca aplica asa-numitul mecanism al ''plasei…