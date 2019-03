Brexit, scenarii posibile: Camera Comunelor pune presiune pe Theresa May Luni seara, Camera Comunelor a votat un amendament ce permite organizarea acestor voturi care nu vor avea forta juridica, dar pot pune presiune pe premierul Theresa May sa urmeze o anumita cale in acest proces.



O lunga amanare a Brexitului



Indiferent daca deputatii vor reusi sa impuna executivului o noua forma de Brexit sau daca guvernul elaboreaza el insusi o propunere alternativa sustinuta de o majoritate parlamentara, orice schimbare in pozitia Londrei va presupune reluarea negocierilor cu Bruxelles-ul. Acest scenariu, neagreat de Theresa May, implica si o amanare pe termen… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

