Implicatiile acestui vot sunt ”grave”, a declarat premierul conservator Theresa May, in aceasta zi in care urma, initial, sa aiba loc iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE). Ea a subliniat ca scenariul implicit este de-acum un Brexit fara acord - un “hard Brexit”.

Variante de Brexit:

Hard Brexit: in aceasta varianta, Londra are termen pana la 12 aprilie sa propuna UE o solutie alternativa. Altfel, regatul va iesi din UE fara acord la aceaasta data. Regatul ar pune astfel capat - fara o perioada de tranzitie si fara vreun plan cu privire la viitoarea relatie cu Uniunea…