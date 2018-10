Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a transmis Uniunii Europene ca Partidul Laburist va fi nevoit sa se opuna acordului „prost” privind Brexitul care reiese din negocierile UE cu prim-ministrul Theresa May, scrie The Guardian.Comentariile lui Khan vin inainte de intalnirea sa din aceasta saptamana…

- Fostul ministru si negociator-sef pentru Brexit al guvernului britanic, David Davis, le-a cerut duminica membrilor executivului condus de Theresa May sa respinga planul acesteia privind Brexitul, asa-numitul 'Plan de la Chequers', intrucat Uniunea Europeana de asemenea l-a respins, publicul…

- Partidul Laburist doreste organizarea unor noi alegeri daca planul prim-ministrului Theresa May privind Brexitul nu va castiga sustinerea Parlamentului, scrie Reuters citat de News.ro.„Pozitia noastra este ca dorim alegeri parlamentare daca Theresa May nu poate obtine sustinerea Parlamentului…

- Premierul britanic Theresa May a cerut vineri Uniunii Europene sa vina cu o alternativa la propunerile Londrei privind Brexitul, pentru a se putea iesi din impasul in care au ajuns negocierile. La summitul european informal desfasurat miercuri si joi la Salzburg, liderii europeni au respins propunerile…

- Premierul britanic Theresa May a cerut vineri Uniunii Europene sa vina cu o alternativa la propunerile Londrei privind Brexitul, pentru a se putea iesi din impasul in care au ajuns negocierile, dar a asigurat ca nu va accepta niciodata o scindare a Regatului Unit, referire la viitoarea situatie a…

- Theresa May se confrunta cu realitatea ca membrii UE cu cea mai mare influenta sunt cei mai intransigenti la negocieri, relateaza The Times , citat de Rador. Asemenea Poloniei, Romania este preocupata de un Brexit fara acord. Sustine un compromis - mai ales daca vor fi puse in discutie viitoarele contributii…

- In declaratii date presei inaintea unei reuniuni a Partidului Popular European (PPE), care precede summitul european informal ce se desfasoara miercuri si joi la Salzburg, Tusk a spus ca 'inca sunt posibile diferite scenarii' cu privire la deznodamantul negocierilor, dar a adaugat ca unele dintre…

- Marea Britanie trebuie sa puna presiune pe membrii Uniunii Europene pentru a incerca sa obtina un acord privind Brexitul, discutiile in acest sens intrand „intr-o faza cruciala”, conform prim-ministrului britanic Theresa May, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al lui May a declarat reporterilor ca,…