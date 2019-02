Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May se intalneste joi la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu cel al Consiliului European, Donald Tusk, in incercarea de a gasi o iesire din impasul creat de respingerea de catre parlamentul de la Londra a acordului privind Brexitul, a carui…

- Potrivit ziarului, acesti ministri vor ca UE sa accepte o „perioada de gratie” de doua luni, dupa 29 martie, pentru a avea timp sa implementeze legislatia necesara, in cazul in care acordul premierului Theresa May este aprobat in Parlament. Pe de alta parte, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude…

- Purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a declarat: „Avem o pozitia unanima a Celor 27 privind acordul Brexitului care reflecta pozitia UE. La acest acord s-a ajuns impreuna cu guvernul britanic, este sustinut de lideri si nu poate fi renegociat”. Intrebata daca aceasta pozitie…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari ca tara sa va parasi Uniunea Europeana la 29 martie si ca blocul comunitar va lua in considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai daca exista un plan alternativ de iesire credibil. ''Politica guvernului este aceea ca parasim…

- Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) nu poate fi folosit impotriva libertatii de expresie si de informare, pentru ca acest lucru ar fi un abuz, a declarat luni, in conferinta de presa zilnica de la Bruxelles, purtatorul de cuvant al Comisiei Europene (CE), Margaritis Schinas, ca raspuns…