Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson, favorit pentru a-i succeda Theresei May ca prim-ministru britanic, si-a reiterat pozitia ca acordul de Brexit cu Uniunea Europeana poate fi renegociat, declarand ca "cu energia corespunzatoare si angajamentul corect, bunul simt va prevala", relateaza sambata DPA. Johnson s-a exprimat…

- Confruntarea, pe alocuri in forta, a pus fata in fata, timp de 90 de minute, cinci candidati conservatori. Patru dintre acestia au dat asigurari ca vor incerca sa renegocieze acordul de iesire a Marii Britanii din UE, document ce exclude insa redeschiderea negocierilor informeaza AFP. Ministrul…

- Acordul de divort intre Marea Britanie si Uniunea Europeana 'nu va fi renegociat', indiferent cine o va inlocui pe Theresa May, a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce mai multi candidati la sefia guvernului de la Londra au afirmat ca vor sa redeschida…

- Desemarea unui nou premier in Marea Britanie nu va modifica acordul de retragere incheiat intre UE si premierul demisionar Theresa May, a declarat marti un purtator de cuvant al Comisiei Europene citat de Reuters. În acelaşi timp, întrebat în legătură cu angajamentul…

- "Daca nu obtineti acordul pe care il vreti, in locul vostru eu as parasi" masa negocierilor, a spus Trump, asteptat intr-o vizita de trei zile in Regatul Unit, incepand de luni si care si-a inmultit in ultimele zile declaratiile privind afacerile interne ale Regatului Unit. "Daca eram in locul…

- Intrebat de tabloidul britanic The Sun despre cei 12 pretendenti la postul Theresei May, Donald Trump a raspuns ca 'Boris ar face o treaba foarte buna'. 'Cred ca ar fi excelent', a insistat el, cu putin timp inainte de a incepe luni prima sa vizita de stat in Marea Britanie, in cadrul careia urmeaza…

- 'Ma voi prezenta ca viitor sef al conservatorilor si prim-ministru al tarii noastre mari', a declarat Sajid Javid intr-o postare pe Twitter. 'Trebuie sa restabilim increderea, sa cream unitate si noi oportunitati in Marea Britanie', a continuat el. Pentru a face aceasta, el vrea 'mai intai si inainte…

- Premierul olandez Mark Rutte a avertizat vineri ca Uniunea Europeana (UE) nu va redeschide negocierile asupra acordului privind Brexitul cu succesorul Theresei May in functia de premier, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "Acordul de retragere nu este deschis renegocierii", a declarat Rutte in timpul…