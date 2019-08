Cancelarul german Angela Merkel a precizat joi ca nu a dat termen Marii Britanii 30 de zile pentru a gasi o solutie la problema 'backstop'-ului din acordul de retragere negociat intre Londra si Bruxelles, ci a dorit sa scoata in evidenta cat de scurt este timpul ramas pana la 31 octombrie, data prevazuta pentru Brexit, transmite Reuters.



'Am spus ca ceea ce se poate obtine in trei sau doi ani se poate obtine in 30 de zile. Mai bine zis, trebuie spus ca poate fi obtinut si pana la 31 octombrie', a declarat Merkel intr-o conferinta de presa la Haga.



'Nu…