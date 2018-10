Stiri pe aceeasi tema

- Manifestantii vor marsalui in centrul capitalei catre parlament, la apelul People's Vote, o miscare militanta pentru un "vot popular". Chiar si cainii vor fi bineveniti. La ultima demonstratie de acest gen din iunie, aproximativ 100.000 de persoane s-au adunat si organizatorii spera sa depaseasca…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita “plasa de siguranta” care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din UE nu va crea o “frontiera dura” cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul de externe…

- De data aceatsa, manifestantii au fost mai numerosi fata de un alt mars organizat in urma cu sase luni, au anuntat observatorii. Premierul scotian, Nicola Sturgeon, care conduce Partidul National Scotian (SNP) a promis sa faca cunoscute proiectele sale pentru un nou referendum pentru independenta,…

- Planul premierului britanic Theresa May pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana este daunator si neviabil, a declarat marti prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon, adaugand ca planul post-Brexit este „o dovada de vandalism economic deliberat”, relateaza Reuters.

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, reglementari care vor intra in vigoare dupa Brexit si care vor da intaietate lucratorilor calificati, eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni.

- Uniunea Europeana, de exemplu, pare sa fie abordata ca un concurent major al SUA si tratata ca atare. La o intalnire cu premierul Marii Britanii, Theresa May, Trump a spus ca asteapta ca Regatul Unit sa iasa din UE pentru a incheia cu acesta “un accord mare si ambitios”. Nu este doar o confirmare a…

- Sustinatorii unui al doilea referendum cu privire la Brexit incep sa intre in criza de timp cu sase luni inainte de iesirea Marii Britanii din UE, iar sperantele mentinerii legaturii cu continentul le scad zi de zi, scrie AFP, conform news.ro.Ultimul sustinator, primarul laburist al Londrei Sadiq…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, cere organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, adaugand ca demersul sau este sustinut de miscarea „People’s Vote“.