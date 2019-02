Stiri pe aceeasi tema

- Stranepot al unei familii de evrei ucisi în timpul Holocaustului, Simon Wallfisch a decis ca, din cauza Brexitului, sa opteze pentru cetatenia germana. Astfel, de un an si jumatate, Simon, muzician de meserie, continua sa demonstreze în fata Parlamentului din Londra împotriva iesirii…

- In 1939, razboiul incepea in Europa, Germania anexa Austria si invada Polonia. Pana in mai 1940, armata germana ajungea in Canalul Manecii, iar Anglia parea urmatoarea tara pe care nazistii doreau sa o cucereasca.

- Atunci cand Al Doilea Razboi Mondial a izbucnit, guvernul britanic era condus de prim-ministrul britanic Neville Chamberlain, care a implementat o politica externa eronata in cazul Germaniei naziste. In doar un an, Chamberlain era inlocuit, devenind...

- Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, si-a exprimat opozitia fata de desfasurarea de noi arme nucleare in Germania si restul Europei, intr-un interviu pentru dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: S-ar fi AFLAT candidatul PSD-ALDE la prezidențiale! Cine ar fi cel care il va infrunta…

- Maresalul Ion Antonescu a fost executat in 1946 la ordinele unui ”Tribunal al Poporului”. Printre altele, Antonescu a fost acuzat de crime de razboi si de atrocitati indreptate impotriva minoritatilor. Condamnarea lui Antonescu este inca controversata, fiind si istorici care spun ca a fost doar o inscenare.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat duminica la Berlin, a cerut Germaniei sa deschida impreuna cu Franta o "noua etapa" in constructia europeana pentru a impiedica lumea sa "alunece in haos" si pentru a garanta pacea, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Europa si, in cadrul ei, cuplul…

- Parisul gazduiește duminica ceremonia de comemorare a sfârșitului Primului Razboi Mondial. Peste 70 de șefi de stat și de guvern, printre care președintele SUA, Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel, participa la cea de-a 100-a aniversare a Marelui…

- Preturile nejustificat de ridicate ale locuintelor si chiriile foarte mari din orasele importante afecteaza perspectivele de angajare pentru lucratorii tineri din Uniunea Europeana, concluzioneaza un nou raport al Bancii Mondiale. Grecia, Bulgaria, Danemarca, Germania, România şi Regatul…